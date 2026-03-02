Juventus ‘retrocessa’ in Conference League | la sentenza dopo la Roma

La Juventus è stata ufficialmente retrocessa in Conference League dopo il pareggio di ieri sera, che ha confermato la posizione in classifica dei bianconeri. La squadra ha recuperato una partita difficile grazie a un gol di Federico Gatti, che si è inserito in attacco per raddrizzare il risultato. La decisione segue la sentenza emessa dopo le recenti controversie legali e sportive.

