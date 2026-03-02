Juventus | punto strappato all’Olimpico

La Juventus ha conquistato un punto importante all’Olimpico, mantenendo vive le speranze di raggiungere il quarto posto in Serie A 20252026. La squadra si affida a un calendario di marzo che si presenta meno complicato del previsto e a qualche favore indiretto dall’Inter, attuale capolista. La partita si è conclusa con un risultato che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa alla qualificazione europea.

La Juventus si aggrappa con tenacia al sogno quarto posto in Serie A 20252026, e lo fa contando su due alleati inaspettati: un calendario di marzo apparentemente morbido e qualche favore indiretto dall'Inter, capolista incontrastata. Dopo il rocambolesco 3-3 di Roma – con la rimonta firmata Conceição, Boga e Gatti

Serie A, Roma-Juventus 3-3: emozioni all’Olimpico, giallorossi quartiPari spettacolare Roma-Juventus 3-3 nel 27° turno Serie A: gol di Wesley, Ndicka, Malen per i giallorossi; pareggio Conceição, Boga, Gatti. Roma quarta, Juve sesta a 47 punti ... ilmetropolitano.it

La Juventus rimonta al 93’ la Roma e strappa un punto grazie al gol di GattiIl big match si rivela una partita molto intensa e spettacolare. La Roma passa due volte in vantaggio ma nel finale viene raggiunta nel recupero dalla rete del difensore bianconero ... msn.com

