Juventus Primavera Pugno ko | uscita tra le lacrime e cambio obbligato

Durante una partita della Juventus Primavera, Diego Pugno si è infortunato provocando un’uscita dal campo in lacrime. L’incidente ha richiesto un cambio forzato tra le file della squadra, creando momenti di tensione e preoccupazione tra i giocatori e lo staff. L’episodio si è verificato durante l’incontro sotto gli occhi di tutti, senza altre complicazioni immediate.

Preoccupazione Juventina: il talento bianconero lascia il campo dopo 15 minuti e nel post gara lascia Vinovo viene visto in stampelle. Momenti di grande paura per la Juventus Primavera di mister Padoin. Si ferma Diego Pugno e con lui anche il fiato dei bianconeri. Nel match contro il Cagliari, dopo appena un quarto d'ora dal fischio iniziale, l'attaccante bianconero è costretto a lasciare il campo di gioco per un problema muscolare, interrompendo così la sua partita e lasciando spazio ad un cambio inevitabile. Juve Primavera, infortunio per Pugno: mani sul volto prima di uscire dal campo per l'attaccante. La Juve Primavera deve fare i conti con un imprevisto. Le parole di Padoin dopo la partita tra Juventus e Cagliari Primavera: Pari beffa a Vinovo La Juventus Primavera di mister Padoin impatta 2-2 contro il Cagliari in campionato. Bianconeri avanti grazie alle reti di Montero e Merola, ma i sardi trovano il gol del definitivo pareggio al 92', gelando il finale.