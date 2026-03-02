Juventus | lavoro su fronti paralleli

La Juventus sta portando avanti due trattative contemporaneamente, concentrandosi sia sul rinnovo di Luciano Spalletti che sulla possibilità che Dusan Vlahovic rimanga in squadra. La società sta valutando le opzioni per mantenere il tecnico e l’attaccante, senza comunicare ufficialmente decisioni definitive. Il lavoro procede senza interruzioni su entrambi i fronti, con incontri e valutazioni in corso.

La Juventus continua a lavorare su due fronti paralleli per garantire stabilità e ambizione: il rinnovo di Luciano Spalletti e la possibile permanenza di Dusan Vlahovic. Con la stagione che entra nella fase decisiva, la dirigenza bianconera accelera i colloqui per blindare il tecnico e valutare il futuro del centravanti L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: lavoro su fronti paralleli Juventus: assalto su più fronti nel calciomercatoLa Juventus continua a lavorare su più fronti nel calciomercato invernale del 14 gennaio 2026, con due nomi che emergono come priorità assoluta:... Juventus: si continua a lavorare su due fronti caldiLa Juventus non intende fermarsi sul mercato di gennaio e continua a lavorare su due fronti caldi per rinforzare il centrocampo: Davide Frattesi e... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Juventus. Temi più discussi: Juventus, piano rivoluzione con Spalletti: da Bernardo Silva a Senesi, tutti i nomi; Juve e FPF: dalla UEFA possibile sanzione lieve e restrizioni sportive; Juventus e Fair Play finanziario, rischio restrizioni: dalla UEFA possibile sanzione; Bologna al lavoro per il rinnovo di Nikola Moro: accordo vicino. Juventus, si lavora su due fronti: Norton-Cuffy a gennaio e Kessie a giugnoLa Juventus si muove su più fronti e pianifica con attenzione le prossime finestre di mercato, cercando di anticipare le mosse per rinforzare la rosa in modo mirato. Il club bianconero non guarda ... it.blastingnews.com Juventus, Pedullà: ‘Giornata importante, rapporti Mateta-Crystal ai minimi storici’La Juventus prosegue con decisione il lavoro sul mercato alla ricerca di una prima punta che possa completare il reparto offensivo. La dirigenza bianconera è concentrata su più tavoli, consapevole che ... it.blastingnews.com Da che pulpito viene la predica… #RomaJuventus #SerieA x.com Roma o Juventus, chi arriverá in Champions League Pochi dubbi per i tifosi dopo il 3-3 dell’Olimpico #romajuventus #tifosi #ucl #calcioinpillole - facebook.com facebook