Conceicao, giocatore della Juventus, ha segnato contro la Roma e ha raggiunto Cristiano Ronaldo in termini di gol realizzati. Il suo tiro ha portato a un pareggio importante per la squadra. Questa rete rappresenta un momento significativo per il calciatore, che ha ottenuto un risultato personale rilevante. La partita si è conclusa con il gol che ha permesso a Conceicao di raggiungere un traguardo condiviso con il portoghese.

Calciomercato Serie A: Goretzka può davvero arrivare in Italia? Un club si sta muovendo concretamente per prenderlo a zero. Cosa sta succedendo De Winter Milan, la svolta del belga: Allegri e dirigenti soddisfatti! Spunta il retroscena sull’assalto dalla Premier respinto a gennaio Mercato Juve, che retroscena su Wesley! Sarebbe potuto arrivare la scorsa estate: così la Roma ha avuto la meglio Milan, il gesto di Gabbia e Fullkrug a 6 giorni dal derby contro l’Inter. Cosa hanno fatto i due rossoneri oggi a Milanello Infortunio Lautaro Martinez: nel mirino questa partita! L’argentino dell’Inter ha cerchiato in rosso questa data per il suo ritorno in campo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Juventus, Conceicao come Cristiano Ronaldo: il gol contro la Roma gli ha permesso di eguagliare CR7! Il motivo e l’importante statistica

Malen nella storia della Roma: il gol contro il Napoli gli ha permesso di eguagliare un record incredibile. Quale traguardo ha raggiuntoBarcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore.

Juventus, En-Nesyri meglio di Cristiano Ronaldo: la statisticaIl Dromedario di Fès vanta una statistica in cui è superiore perfino a Cristiano Ronaldo.

Contenuti utili per approfondire Cristiano Ronaldo.

Temi più discussi: Lampo Conceição: coordinazione e potenza per il pareggio bianconero contro la Roma; Inzaghi beffato ancora da Conceicao e Cristiano Ronaldo è primo! Al-Hilal in crisi, l'Al-Nassr si prende la vetta: cambia tutto in Arabia Saudita; Juve-Galatasaray, le mosse-rimonta di Spalletti; Spalletti, Conceição, Gatti e Perin rivivono la rimonta dell'Olimpico Streaming.

Conceição come Ronaldo: doppio colpo alla RomaFrancisco Conceição è solo il secondo giocatore portoghese a segnare in entrambe le sfide stagionali contro la Roma in #SerieA, dopo Cristiano Ronaldo nel 2020/21, ... tuttojuve.com

Juventus, Conceição come CR7: a segno sia all'andata che al ritorno contro la RomaFinisce 3-3 il big match dell’Olimpico tra Roma e Juventus, al termine di una sfida vibrante e ricca di colpi di scena. I bianconeri trovano il. tuttomercatoweb.com

Gianluigi Buffon’s reaction to Cristiano Ronaldo’s bicycle kick is priceless. x.com

Cristiano Ronaldo esce per infortunio dall’ultima partita con l’Al-Nassr e ora attende gli esami: se lo stop fosse serio, il fuoriclasse portoghese potrebbe saltare la sua sesta Coppa del Mondo: https://fanpa.ge/vgij7 - facebook.com facebook