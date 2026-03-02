Juventus 3-3 con la Roma | le pagelle

La partita tra Juventus e Roma si è conclusa con un pareggio di 3-3 all’Olimpico. La Juventus ha segnato tre gol, mentre la Roma è riuscita a recuperare e segnare altrettanti. Tra i marcatori ci sono Boga e Gatti, autori dei gol che hanno permesso alla squadra di ottenere il pareggio nel corso del match.

Finisce con un pirotecnico 3-3 la sfida dell'olimpico tra Juventus e Roma con la rimonta firmata da Boga e Gatti. Le pagelle: ROMA-JUVENTUS 3-3: le pagelle Perin 6; nel primo tempo sfodera due interventi fantastici, incolpevole sui primi due gol della Roma mentre sul terzo esegue un uscita in ritardo