Italia-Gran Bretagna | streaming gratis e diretta TV Rai Sport Sky o DAZN? Dove vedere Qualificazioni Mondiali 2027

Questa sera alle 19 al “Modigliani Forum” di Livorno si svolge la partita tra Italia e Gran Bretagna, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2027. La gara sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, Sky e DAZN. I tifosi potranno seguire l’evento in streaming gratuito attraverso le piattaforme di queste emittenti o in televisione sui canali dedicati.

Questa sera alle ore 19 al "Modigliani Forum" di Livorno, si disputerà il match Italia-Gran Bretagna, valevole per la quarta giornata delle Qualificazioni Mondiali 2027 (gruppo D), dopo che gli azzurri hanno vinto nettamente per 93-57 a Newcastle, venerdì scorso L'Italia è seconda nel gruppo D alle spalle dell'Islanda (Islanda), pagando lo scontro diretto perso. Potrebbe interessarti:. Basket, Italia-Lettonia: streaming gratis e diretta TV Rai Sport o Sky Sport? Dove vedere torneo Acropolis. Palla a due domani sera alle 19.30 per Italia-Gran Bretagna a Livorno. Nel roster degli azzurri fuori Momo Diouf per il perdurare della preesistente sintomatologia al ginocchio sinistro. Giordano Bortolani e Giovanni Veronesi sono stati autorizzati a lasciare il ra