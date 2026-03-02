Italia e Slovenia potranno scambiarsi acqua in caso di emergenza | rinnovato l' accordo

Italia e Slovenia hanno firmato un accordo che permette lo scambio di acqua in caso di emergenza. L’intesa riguarda le forniture idriche transfrontaliere tra le due nazioni e coinvolge le aziende AcegasApsAmga e Rižanski vodovod Koper. L’accordo è stato rinnovato per garantire la collaborazione in situazioni di criticità legate alla disponibilità di risorse idriche.

Un nuovo accordo per lo scambio di forniture idriche transfrontaliere tra Italia e Slovenia: è in sintesi l’accordo firmato da AcegasApsAmga e Rižanski vodovod Koper. Un’intesa nata dalla sperimentazione nel 2023, che ha come obbiettivo il rafforzamento a lungo termine della sicurezza, della. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Colloqui di pace, accordo tra Russia e Ucraina per scambiarsi 314 prigionieriLe delegazioni di Ucraina, Russia e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo per lo scambio di 314 prigionieri tra Kiev e Mosca nel secondo giorno di...

Caso Bastoni-Kalulu, Comolli e Chiellini inibiti: cosa potranno e non potranno fareComolli inibito fino a tutto il 31 marzo 2026, Chiellini fino a tutto il 27 febbraio: provvedimenti arrivati oggi, quindi in vigore da domani.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Italia.

Temi più discussi: Nota di accreditamento stampa – Riunione Ministeriale sui Balcani Occidentali (Farnesina, 3 marzo 2026); La Parenzana in bicicletta, andata e ritorno: il nostro viaggio in Slovenia; Da quattro comuni è un sì al gruppo transfrontaliero per il turismo in Carso. Standby per Trieste; Torna Skill for Transition di UniCredit: formazione sulla transizione green ai giovani.

DIRETTA/ Italia Slovenia (risultato finale 3-1): bella vittoria Azzurra! (VNL 2025, oggi 2 agosto)Diretta Italia Slovenia streaming video tv: orario e risultato live della semifinale della VNL 2025 di volley maschile, oggi sabato 2 agosto Italia Slovenia 3-1: bella vittoria degli Azzurri nella ... ilsussidiario.net

VNL: Giannelli e Meoni presentano Italia-SloveniaLUBIANA (SLOVENIA)- La Nazionale Maschile è in Slovenia, dove ha disputato due gare della Week 3 di VNL e si appresta a giocare le ultime due della Pool 8 con Slovenia e Olanda. Giannelli e compagni, ... corrieredellosport.it

La conferenza stampa di Mister Sarri Atalanta | Coppa Italia Frecciarossa 03.03.26 | H. 14:00 sslazio.it/it/news/eventi… #LazioAtalanta #AvantiLazio x.com

Eurosport Italia added a new photo — at... - Eurosport Italia - facebook.com facebook