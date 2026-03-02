Italia d' argento in Coppa del Mondo | storico podio a Saint-Vulbas

L’Italia conquista il secondo posto nella prima edizione della Coppa del Mondo femminile Under 18 e 23 a Saint-Vulbas. Le atlete italiane si sono classificate alle spalle della squadra francese, che ha ottenuto la vittoria. La competizione ha visto la partecipazione di squadre provenienti da diversi paesi e si è svolta nel corso di una giornata di gare intense e condivise.

L'esordio internazionale è di quelli che lasciano il segno. A Saint-Vulbas, nella prima edizione della Coppa del Mondo femminile Under 18 e Under 23, l'Italia conquista una prestigiosa medaglia d'argento, chiudendo alle spalle di una Francia dominante dall'inizio alla fine. La competizione, organizzata dalla Federazione Internazionale Bocce, ha visto le padrone di casa imporsi in tutte le prove e firmare anche il nuovo record del mondo Under 23 nella staffetta (5153) grazie alla coppia Accasto-Jean. Una superiorità tecnica evidente, che non ha però impedito alle azzurre di emergere come seconda forza del torneo. "Desidero fare i complimenti alle nostre ragazze per l'impegno, la maturità e lo spirito con cui hanno affrontato questa esperienza internazionale" ha dichiarato il presidente della Federazione Italiana Bocce, Roberto Favre.