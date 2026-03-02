Italcredi amplia la sua offerta con un prestito personale | Per le spese quotidiane

Italcredi ha lanciato un nuovo prestito personale di piccolo importo, specificamente pensato per aiutare le famiglie a far fronte a spese impreviste e bisogni quotidiani. La proposta si rivolge a chi cerca un finanziamento semplice e rapido per gestire meglio le proprie finanze. Il prodotto si inserisce nell’offerta dell’istituto, che desidera ampliare le soluzioni disponibili per i clienti.

UN NUOVO prestito personale di piccolo importo, pensato per coprire spese impreviste e bisogni quotidiani delle famiglie. È questa la novità con cui Italcredi ha aperto il 2026, rafforzando la sua offerta che tradizionalmente si basa sulla cessione del quinto dello stipendio e della pensione. L’annuncio di questa novità della gamma di Italcredi è arrivata nelle scorse settimane dal direttore generale Arnaldo Furlotti, che ha parlato del lancio di un prodotto "pensato per rispondere in modo rapido e flessibile alle esigenze finanziarie delle famiglie", con "tassi di interesse competitivi e senza complicazioni burocratiche". La società... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

