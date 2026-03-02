Israele estende l’offensiva | dopo Teheran raid anche sulle roccaforti di Hezbollah a Beirut

Israele ha condotto nuovi attacchi aerei su Teheran e ha esteso le operazioni ai sobborghi meridionali di Beirut controllati da Hezbollah, segnando un aumento nella portata della propria campagna militare. Le azioni si sono succedute dopo le operazioni iniziali contro l’Iran, coinvolgendo ora anche zone sotto il controllo del gruppo armato nel Libano meridionale.

Israele ha lanciato nuovi attacchi aerei su Teheran e ha esteso la propria campagna militare ai sobborghi meridionali di Beirut controllati da Hezbollah, segnando un salto di scala rispetto alle operazioni avviate sabato contro l’Iran. L’esercito israeliano ha dichiarato di aver stabilito la superiorità aerea sulla capitale iraniana e di aver colpito centri di intelligence, sicurezza e comando militare. Beirut nel caos. Nelle stesse ore oltre una dozzina di esplosioni hanno scosso il sud del Libano, roccaforte del movimento sciita libanese sostenuto da Teheran. Israele sostiene di aver preso di mira militanti di alto rango. Hezbollah aveva ammesso il lancio di missili e droni verso Israele in risposta all’uccisione della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

