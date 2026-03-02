Israele dice di aver colpito un esponente di alto livello di Hezbollah in Libano
Le forze israeliane hanno condotto un raid a Beirut, colpendo un uomo descritto come un esponente di alto livello di Hezbollah. La notizia è stata comunicata dall'esercito di Israele, che ha specificato di aver preso di mira una figura di rilievo dell’organizzazione nel contesto delle operazioni militari nella regione. La notizia ha ricevuto attenzione internazionale.
Le forze israeliane (Idf) affermano di aver effettuato un raid prendendo di mira "un esponente di alto livello dell'organizzazione terroristica" di Hezbollah nella capitale libanese Beirut. La notizia è stata diffusa dalle Idf su X. Le forze israeliane sostengono anche di aver ucciso due. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Guerra in Iran: Israele attacca il Libano. Colpito un capo Hezbollah. Rinviato vertice Ue a Cipro
Colpi di mortaio contro i caschi blu in Libano, l’Onu punta il dito contro Israele. L’Idf: «Abbiamo colpito solo Hezbollah»«Ieri sera, due possibili colpi di mortaio luminosi hanno colpito l’eliporto e il cancello principale di una posizione dell’Unifil a sud-ovest di...
Aggiornamenti e notizie su Israele dice.
Temi più discussi: Israele annuncia di aver lanciato un attacco preventivo contro l’Iran; L'Iran risponde ad attacco Usa-Israele. Da Tel Aviv a Dubai: ecco dove ha colpito Teheran; Attacco Usa-Israele a Iran. Sabahi: Porterà morti, feriti e distruzione. Situazione non sfugga di mano; Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran.Teheran risponde all'offensiva. Allarme in tutto il Golfo.
Israele bombarda Hezbollah: 31 morti in Libano. Edifici crollati a BeirutIsraele ha effettuato pesanti bombardamenti sulla periferia sud di Beirut controllata da Hezbollah, dopo che il gruppo sostenuto dall'Iran ha ... iltempo.it
Israele attacca il Libano. L'Aiea: 'Possibili emissioni radioattive da raid su siti iraniani'. Rinviato il vertice Ue a CiproFuoco incrociato tra Iran e Israele, con tutta la regione in fiamme: avvertite numerose esplosioni questa mattina a Gerusalemme, Dubai, Abu Dhabi e Doha. Un morto in Bahrein per gli attacchi iraniani. ansa.it
Teheran dice no ai colloqui con gli Stati Uniti, Israele bombarda il Libano @battgirl74 x.com
Usa e Israele lanciano l'attacco all'Iran. Tajani dice che sarà una cosa lunga e che l'Europa non può far niente. Crosetto dice che non sarà una cosa lunga e che pensa che l'obiettivo sia far cambiare idea all'Iran. Intanto il Pakistan bombarda l'Afghanistan, la R - facebook.com facebook