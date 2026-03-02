Israele dice di aver colpito un esponente di alto livello di Hezbollah in Libano

Le forze israeliane hanno condotto un raid a Beirut, colpendo un uomo descritto come un esponente di alto livello di Hezbollah. La notizia è stata comunicata dall'esercito di Israele, che ha specificato di aver preso di mira una figura di rilievo dell’organizzazione nel contesto delle operazioni militari nella regione. La notizia ha ricevuto attenzione internazionale.