Iraniani sotto il consolato Usa arriva l' attivista ProPal e provoca | rissa sfiorata | GUARDA

Alcune centinaia di attivisti dell’associazione Italia-Iran hanno manifestato sotto il consolato degli Stati Uniti per ringraziare dell’intervento militare il presidente Donal Trump, tra loro anche l’eurodeputata della Lega Silvia Sardone e il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo Decorato. Durante il presidio è stata duramente contestata l’attivista ProPal Gabriella Grasso, arrivata in piazza Stati Uniti d’America con una bandiera palestinese. Solo l’intervento delle forze dell’ordine ha impedito il contatto tra manifestanti. "Terrorista", gli è stato urlato dal presidio che ha iniziato a inneggiare al presidente israeliano Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Attacco al Venezuela, protesta sotto il consolato Usa a Milano. Al presidio di unisce la galassia ProPalMilano, 3 gennaio 2026 – Prima il presidio ProPal in piazza della Scala, poi il sit-in davanti al consolato statunitense contro l’attacco militare al...

Leggi anche: Pakistan, assalto al consolato Usa a Karachi dei filo-iraniani: almeno 9 morti

Temi più discussi: Milano, sit-in al consolato iraniano: festa per morte Khamenei; Milano, manifestazione degli esuli iraniani davanti al Consolato di viale Monte Rosa per la morte di Khamenei; Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Iran, festa davanti al Consolato a Milano dopo la morte di Khamenei. Ma sale l'allerta per le Paralimpiadi.

Milano, presidio iraniani sotto consolato Usa: tensione con manifestante pro Pal(LaPresse) Alcune centinaia di attivisti dell’associazione Italia-Iran hanno manifestato sotto il consolato degli Stati Uniti per ... stream24.ilsole24ore.com

Gli iraniani fanno festa davanti al consolato di Milano e alla fine ripuliscono la strada: il videoDopo la festa serale di sabato in piazza Duomo, domenica gli iraniani di Milano hanno festeggiato con tre ore di balli con cori e slogan di fronte al Consolato dell'Iran. Si celebra la morte della Gui ... milanotoday.it

Sbaglieremmo a minimizzare le condizioni che milioni di iraniani stanno vivendo sotto la dittatura islamica e la loro gioia per la morte di Khamenei. Ma sbaglieremmo ancora di più se non capissimo la gravità della visione del mondo di Trump. Che mondo è qu x.com

I media iraniani hanno presentato Ahmad Vahidi - ex ministro della Difesa sotto Ahmadinejad e dell’Interno con il presidente Raisi - come nuovo comandante del Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica - facebook.com facebook