Iran Usa e Israele dovevano attaccare una settimana prima

Secondo fonti, Stati Uniti e Israele avevano in programma di attaccare l’Iran una settimana prima rispetto alla data effettiva dell’operazione. Il piano è stato rimandato per motivi legati a questioni di intelligence e di coordinamento operativo. La decisione di posticipare l’intervento è stata presa prima di mettere in atto l’attacco. Finora, non sono stati comunicati dettagli aggiuntivi sulle tempistiche o sui motivi specifici del cambiamento.

Perché Israele e Usa hanno attaccato l’Iran e che cosa sta succedendo in Medio Oriente, spiegato ai ragazziIsraele e Usa hanno scagliato un attacco preventivo contro l'Iran, uccidendo Ali Khamenei. La guerra si sta estendendo al Medio Oriente. focusjunior.it

Iran, la guerra si allarga. Paesi del Golfo pronti a rispondere a Teheran. Secondo attacco su base militare a Cipro. Raid di Israele sul Libano. Caccia Usa abbattuti in Kuwait ...Raid americano su sito nucleare di Natanz. Trump: Operazioni per almeno un mese. Navi e petroliere bloccate nello Stretto di Hormuz: volano i prezzi di gas e petrolio ... lanazione.it

