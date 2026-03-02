Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che ci si può aspettare che i militari americani vengano uccisi di nuovo, commentando la situazione in Iran. Durante un’intervista telefonica con un quotidiano britannico, ha parlato della tempistica dei combattimenti nella regione e delle possibili future escalation. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sulla presenza militare statunitense e sui rischi di nuovi incidenti.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha discusso la tempistica dei combattimenti in Iran durante un’intervista telefonica con un quotidiano britannico. “Abbiamo calcolato che ci vorranno circa quattro settimane”, ha detto Trump al Daily Mail. “È sempre stato un processo di quattro settimane, quindi, per quanto sia forte – è un paese grande – ci vorranno quattro settimane, o meno”, ha spiegato. L’esercito americano ha dichiarato che tre militari sono stati uccisi, le prime vittime americane note nel conflitto. Trump ha definito le vittime “persone fantastiche”. “Sapete, ci aspettiamo che ciò accada, purtroppo”, ha detto Trump al giornale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, Trump: “Militari Usa uccisi? Ci aspettiamo che accada di nuovo” – Video

Usa, Trump rende omaggio alle salme dei militari uccisi in SiriaDonald Trump ha reso omaggio ai due membri della Guardia Nazionale dell’Iowa e a un civile statunitense uccisi sabato in un attacco in Siria.

Iran: «Trump ci ha assicurato che gli Usa non attaccheranno»Lo ha riferito l’ambasciatore iraniano in Pakistan, Reza Amiri Moghadam: «Il presidente non ha autorizzato alcuna operazione».

Perché Trump sta minacciando di nuovo l’Iran

