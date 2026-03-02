Iran Tajani | Nessuno è al sicuro dai missili di Teheran

Il ministro degli Esteri ha riferito in Parlamento sulla situazione in Iran e nel Golfo Persico, sottolineando che nessuno è al sicuro dai missili di Teheran. L’informativa è avvenuta durante una sessione urgente davanti alle Commissioni Esteri e Difesa di entrambe le Camere del Parlamento italiano. La discussione si è concentrata sulla crescente tensione nella regione e sulla minaccia rappresentata dai missili iraniani.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha tenuto un’informativa urgente sulla situazione in Iran e Golfo Persico davanti alle Commissioni Esteri e Difesa del Senato e della Camera. “L’obiettivo dell’azione in corso è l’eliminazione del rischio nucleare e missilistico rappresentato dal regime di Teheran. Una minaccia esistenziale, come hanno dimostrato anche i fatti di questi giorni, per la sicurezza non solo di tutta la regione, ma anche dell’Europa”, ha dichiarato Tajani. “Questa notte sono stati abbattuti due droni che puntavano a colpire una base britannica a Cipro. I danni sono lievi, ma il messaggio è inequivocabile: nessuno sarebbe al... 🔗 Leggi su Lapresse.it

Iran, missili e droni per colpire: le armi di Teheran(Adnkronos) – Missili e droni, l'Iran risponde all'attacco di Stati Uniti e Israele colpendo in tutto il Medio Oriente.

