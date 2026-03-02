Iran si muove l’Europa Francia Germania e Gb pronte a azioni difensive

Europa si prepara a rispondere alle recenti tensioni con l’Iran, con Francia, Germania e Regno Unito che dichiarano di essere pronte a intervenire in difesa dei propri interessi e alleati nel Golfo. Le tre nazioni hanno comunicato la volontà di adottare azioni difensive qualora si rendessero necessarie, senza specificare ulteriori dettagli.

(Adnkronos) – Francia, Germania e Regno Unito sono pronte a difendere i propri interessi e quelli dei propri alleati nel Golfo, se necessario, adottando "azioni difensive" contro l'Iran. L'Europa batte un colpo nella crisi che infiamma il Medio Oriente, a 48 ore dall'attacco portato da Stati Uniti e Israele contro Teheran. Parigi, Berlino e Londra prendono.

Iran, raid su Teheran e missili contro Israele. Trump: «Operazione di 4 settimane almeno, parlerò coi nuovi leader». Parigi, Berlino e Londra: pronte ad «azioni difensive». Mistero su AhmadinejadGli attacchi di Stati Uniti e Israele, la reazione di Teheran: missili su Tel Aviv, colpito anche l'aeroporto di Dubai

Iran, si muove l'Europa. Francia, Germania e Gb pronte a azioni difensiveFrancia, Germania e Regno Unito sono pronte a difendere i propri interessi e quelli dei propri alleati nel Golfo, se necessario, adottando azioni difensive contro l'Iran. L'Europa batte un colpo ... adnkronos.com

L'Ue avvisa l'Iran: 'Basta attacchi nel Golfo'. Allerta rappresaglieDavanti alla Furia Epica di Donald Trump e ai Pasdaran che promettono vendetta, l'Europa trova una momentanea posizione comune, e pur senza schierarsi militarmente, avverte Teheran che gli attacchi ... ansa.it

Tre militari statunitensi sono stati uccisi in azione e cinque sono rimasti gravemente feriti nell'ambito dell'operazione contro l'Iran. Lo ha reso noto il Centcom su 'X' aggiungendo che diversi altri militari americani hanno riportato lievi ferite da schegge e comm - facebook.com facebook

Dichiarazione congiunta dei leader di Regno Unito, Francia e Germania: "I leader dell’E3 sono sconcertati dagli attacchi missilistici indiscriminati e sproporzionati lanciati dall’Iran contro Paesi della regione, compresi quelli che non x.com