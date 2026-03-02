Iran ristoratore romano a Dubai | Notte in garage hotel per allarme drone

Un ristoratore romano a Dubai ha raccontato di aver trascorso una notte nel garage di un hotel a causa di un allarme drone. L'episodio è avvenuto alla Dubai Marina, dove un drone è stato intercettato e fatto esplodere. Per motivi di sicurezza, agli ospiti è stato chiesto di dormire nei locali di servizio, con materassi sistemati a terra.

(Adnkronos) – "Siamo sereni anche se ieri abbiamo dovuto dormire nel garage dell'albergo: c'era allarme perché un drone era stato intercettato e fatto esplodere a Dubai Marina, quindi per precauzione hanno fatto dormire gli ospiti nel garage allestendo i materassi a terra". Marco Antonelli, proprietario del ristorante 'La Cantina di Cesare' a pochi passi dai. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Terrore a Dubai per l'attacco dell'Iran: hotel in fiamme dopo il raid di un droneQuattro persone sono rimaste ferite in seguito al lancio di missili che l'Iran ha lanciato come rappresaglia per l'attacco subito da Israele e che...

L'Iran attacca con un drone iraniano e colpisce l'aeroporto di Dubai. Allarme in tutta la cittàTra i paesi che ospitano basi militari statunitensi finite nel mirino della rappresaglia iraniana figurano anche gli Emirati Arabi Uniti, e in...

Una raccolta di contenuti su Iran.

Discussioni sull' argomento Iran, chi guida il Paese dopo l’uccisione di Khamenei: le 4 figure chiave; Cipro sotto attacco dei missili iraniani, Londra: Allerta per le basi militari Gb. Poi arriva la smentita; Attacco in Iran, le compagnie cancellano i voli in Medio Oriente: tutte le info; Crisi Iran – Cisterna Volley: Nas Tournament di Dubai ok del governo locale alla continuazione.

ATTACCO ALL'IRAN | Emirates ha sospeso tutte le operazioni da e verso Dubai fino alle ore 15 ora locale, (le 18 in Italia) di domani. A Fiumicino 45 i voli da e per il Medio Oriente cancellati oggi #ANSA x.com

L’Iran rivendica di aver colpito l’ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Lo stato attuale di Netanyahu non è ancora chiaro e ulteriori dettagli sull’operazione dovrebbero essere rilasciati in seguito. #Netanyahu #Iran #attacco #BenjaminNetanyahu # - facebook.com facebook