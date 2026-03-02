Iran Putin ‘perde’ anche Khamenei dopo Assad e Maduro

Il presidente russo ha perso anche il sostegno dell'Ayatollah Khamenei, dopo aver già visto indeboliti i rapporti con il presidente siriano Assad e il leader venezuelano Maduro. La dinamica si è manifestata attraverso recenti mosse diplomatiche e dichiarazioni pubbliche. La situazione riflette un cambiamento nelle alleanze e nelle relazioni tra i governi coinvolti, senza che siano stati annunciati motivi ufficiali.

(Adnkronos) – Prima il presidente siriano Bashar al-Assad, poi il leader venezuelano Nicolas Maduro e ora la Guida suprema iraniana, l'Ayatollah Ali Khamenei. Nell'arco di un anno e mezzo il leader del Cremlino Vladimir Putin ha perso molti dei suoi principali alleati stranieri e il Cremlino, impantanato nella guerra in Ucraina, fatica a reagire.

Putin perde gli alleati chiave: Khamenei dopo al-Assad e MaduroVladimir Putin, negli ultimi diciotto mesi lo scenario geopolitico internazionale ha registrato una serie di scosse che hanno progressivamente...

Dopo Maduro, Trump e Netanyahu mettono nel mirino Khamenei. Bibi: “Pronti a colpire l’Iran”Archiviata la pratica Nicolas Maduro, ora l’“attenzione” di Donald Trump e del suo sodale Benjamin Netanyahu potrebbe spostarsi sulla Guida Suprema...

Russia, senza l'Iran si perde un altro alleato chiave. E Putin vede indebolirsi l'asse del maleDopo il Venezuela e con il rischio Cuba alle porte, con l'attacco all'Iran ora Mosca rischia di perdere un altro alleato chiave. Soprattutto ... msn.com

SCHEDA = Iran: con Khamenei Mosca perde altro alleato chiaveUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

Tre militari statunitensi sono stati uccisi in azione e cinque sono rimasti gravemente feriti nell'ambito dell'operazione contro l'Iran. Lo ha reso noto il Centcom su 'X' aggiungendo che diversi altri militari americani hanno riportato lievi ferite da schegge e comm - facebook.com facebook

ATTACCO ALL'IRAN | L'Europa avverte Teheran che gli attacchi agli alleati del Golfo sono "inaccettabili". Si muove la Nato e Parigi invia la portaerei De Gaulle nel Mediterraneo Est #ANSA x.com