Iran prime bare americane | il prezzo che Trump non voleva pagare

Sono state confermate le prime bare di cittadini americani deceduti nell’ambito di un’operazione congiunta tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran. La notizia segna un momento importante nella gestione delle conseguenze di questa azione militare e ha ripercussioni sulla politica estera degli Stati Uniti. Nessun nome è stato divulgato e non sono state fornite ulteriori dettagli sui decessi.

La conferma dei primi morti americani nell’ambito dell’operazione congiunta Usa-Israele contro la Repubblica Islamica dell’Iran rappresenta uno spartiacque per la presidenza di Donald Trump e per la politica estera statunitense. Tre soldati statunitensi sono stati uccisi e altri cinque gravemente feriti durante l’operazione Epic Fury, come riportato dal Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom). Diversi altri militari hanno riportato ferite minori da schegge e commozioni cerebrali. Si tratta delle prime vittime confermate tra le forze armate americane dall’annuncio di Trump, sabato, dell’inizio dell’operazione Epic Fury contro l’Iran, volta a promuovere un Regime change nel Paese. 🔗 Leggi su It.insideover.com

