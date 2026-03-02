Il primo ministro israeliano ha dichiarato che Israele ha deciso di proteggere se stesso, affermando che questa scelta contribuisce anche a tutelare altri. La sua dichiarazione è arrivata durante una visita a Beit Shemesh, luogo in cui i missili iraniani hanno causato la morte di nove persone. L’attacco dello Stato ebraico e degli Stati Uniti contro l’Iran è stato oggetto di questa comunicazione.

“Abbiamo deciso di proteggere noi stessi, ma così facendo proteggiamo anche molti altri“. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato dell’attacco dello Stato ebraico e degli Usa all’Iran a margine della sua visita a Beit Shemesh, dove i missili iraniani hanno ucciso 9 persone. “Da molti anni sostengo che loro minacciano non solo Israele e non solo l’America, ma invocano la morte di Israele e la morte dell’America. Questo è il loro obiettivo finale”, ha spiegato Netanyahu aggiungendo: “Questo è un regime terroristico come non ne abbiamo ma visti al mondo“. Iran, Crosetto: "Dubai? Ho unito impegno istituzionale a uno personale" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Netanyahu: "Abbiamo deciso di proteggere noi stessi e così facendo anche gli altri"

“I cuochi hanno un ego grosso come una casa. Noi amiamo molto cucinare per gli altri, ma molto spesso anche per compiacere noi stessi”: lo rivela chef Mauro UliassiLo chef tre stelle Michelin parla del rapporto tra cuoco e commensale: "Mangiare è un atto di fiducia, come fare l'amore" Lo chef Mauro Uliassi ha...

“Via dalla città per un paesino del Trentino, così abbiamo ritrovato noi stessi”: la storia di Valeria e NicolòValeria e Nicolò, 24 e 26 anni, nel 2022 hanno deciso di lasciare Roma per trasferirsi in Trentino-Alto Adige e cambiare vita.

Perché Trump e Israele spingono per la fine del regime in Iran tra proteste e crisi

Contenuti utili per approfondire Iran.

Temi più discussi: Il racconto dell’attacco Usa-Israele all’Iran minuto per minuto: cos’è successo; Sempre più guerra. Operazione cintura di fuoco, centinaia di bombe Idf su Teheran; Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Usa e Israele, attacco all'Iran. Ucciso Khamenei? Ultime news oggi.

Iran, Netanyahu: Abbiamo deciso di proteggere noi stessi e così facendo anche gli altri(LaPresse) Abbiamo deciso di proteggere noi stessi, ma così facendo proteggiamo anche molti altri. Il primo ministro israeliano Benjamin ... stream24.ilsole24ore.com

Iran, i media confermano: Khamenei è morto. Esplosioni a Dubai e DohaTrump: difendiamo americani da minacce, distruggeremo i missili dell’Iran, non avrà il nucleare. Netanyahu, con attacco Israele-Usa popolo si ribellerà a regime ... ilsole24ore.com

Forti esplosioni vicino all'impianto nucleare di Isfahan e alla base aerea nell'Iran centrale - facebook.com facebook

"Sull'Iran la sinistra è senza identità. Temono di sembrare pro-Trump", dice Fiano. Tutti in piazza per il popolo iraniano, ma non M5s, Avs e Pd. "Nel vuoto di proposta del pensiero progressista si è fatta strada la destra". Di @riccardocarly x.com