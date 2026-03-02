Iran nella città iraniana di Galleh Dar i festeggiamenti per la morte di Khamenei

Nella città di Galleh Dar in Iran, le strade si sono riempite di persone che hanno festeggiato domenica mattina, dopo l’annuncio della morte della Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei. La notizia ha suscitato reazioni di gioia tra i cittadini, che si sono radunati per celebrare l’evento. Le celebrazioni si sono svolte pubblicamente, con gruppi di persone che hanno partecipato ai festeggiamenti nelle vie della città.

La popolazione in Iran ha festeggiato domenica mattina nelle strade dopo l'annuncio della morte della Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei. Le immagini pubblicate online mostrano i festeggiamenti nella città di Galleh Dar, nella provincia di Fars. Durante il fine settimana, Stati Uniti e Israele hanno sferrato attacchi coordinati contro l'Iran, uccidendo la guida suprema Ayatollah Ali Khamenei e decine di altre figure di spicco, scatenando la risposta iraniana che minaccia una guerra regionale più ampia.