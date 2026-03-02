Iran milizia sciita irachena attacca forze Usa a Baghdad – La diretta

Una milizia sciita irachena ha rivendicato un attacco con droni contro le forze statunitensi all’aeroporto di Baghdad. L’attacco si è verificato nella capitale irachena e ha coinvolto un'azione diretta contro le forze statunitensi presenti nella zona. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o danni causati dall’attacco. La rivendicazione è stata comunicata dalla milizia coinvolta.

La milizia sciita irachena ha rivendicato un attacco con droni contro le forze statunitensi all’aeroporto della capitale irachena Baghdad. L’attacco in risposta all’offensiva di Usa e Israele in Iran. Come ampiamente previsto dagli analisti, sale il prezzo del petrolio a causa delle difficoltà nello Stretto di Hormuz e dei timori per il prolungamento della guerra. Gli attacchi di Stati Uniti e Israele all’Iran hanno raffreddato i mercati mondiali, con i futures statunitensi inizialmente in calo di oltre l’1%. Le azioni hanno aperto in netto ribasso a Tokyo lunedì mattina e i prezzi del petrolio sono saliti alle stelle. L’indice giapponese Nikkei 225 ha perso il 2,3% poco dopo l’apertura e le azioni sono scese anche in Australia, Taiwan e Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

