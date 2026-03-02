Iran lettera opposizioni | subito Meloni in Parlamento
Le opposizioni in Italia hanno scritto una lettera alla presidente del consiglio, chiedendole di riferire immediatamente in Parlamento sulla crisi nel Medio Oriente. La richiesta arriva in seguito alle tensioni e agli sviluppi nella regione, che coinvolgono diverse nazioni. La comunicazione è stata consegnata ufficialmente e richiede una presa di posizione da parte del governo. La richiesta di audizione è stata formalizzata con una lettera indirizzata a Meloni.
Roma, 2 mar. (askanews) – Le opposizioni chiedono formalmente alla presidente del consiglio Giorgia Meloni di riferire in parlamento sulla crisi in Medioriente. In una lettera inviata ai presidenti di camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, Pd, M5s, Avs, Più Europa, Iv e Azione sollecitano una convocazione “urgente” della la presidente del Consiglio e spiegano: “La natura e la portata della crisi in atto investono infatti la politica estera e di sicurezza nella sua dimensione complessiva e strategica, incidendo su profili che attengono alla collocazione internazionale dell’Italia, ai suoi obblighi derivanti dal diritto internazionale e dai trattati, alla sicurezza energetica, alla tutela dei cittadini italiani presenti nell’area e alla stabilità dell’intero quadrante mediorientale”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Iran, le opposizioni (Avs, Pd e M5s) chiedono Meloni in Aula: “Da Tajani e Crosetto nessuna risposta. La premier venga in Parlamento”“Non hanno risposto alla domanda fondamentale: condannate o meno l’attacco unilaterale americano all’Iran? Avete un giudizio politico su quello che è...
Iran, opposizioni in piazza a Roma. Conte: “Mancata unità Parlamento? Non a causa nostra”(Adnkronos) – E' gremita piazza del Campidoglio per la manifestazione indetta da Amnesty e Donna Vita Libertà a sostegno dei dissidenti in Iran.
