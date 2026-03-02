Iran il conflitto s’intensifica e si estende al Libano

Il 2 marzo Israele ha lanciato attacchi aerei nel Libano in risposta ai razzi sparati da Hezbollah, ampliando così il conflitto nella regione. La giornata si è aperta con scontri tra le forze israeliane e gruppi militanti libanesi, mentre le tensioni si sono acuite con l’intervento militare. La situazione rimane molto tesa, e le operazioni militari continuano senza sosta.

Mentre la guerra ha causato le prime vittime statunitensi e Donald Trump ha dichiarato che l’offensiva durerà varie settimane, entrambe le parti hanno manifestato la loro determinazione a proseguire le ostilità. Nella regione del Golfo in mattinata sono state segnalate ancora una volta forti esplosioni a Dubai, Doha e Manama, mentre una colonna di fumo era visibile sull’ambasciata statunitense in Kuwait. Israele ha anche annunciato di aver colpito obiettivi di Hezbollah “in tutto il Libano” in risposta al lancio di razzi e droni da parte del gruppo sciita verso Israele, per vendicare l’uccisione della guida suprema iraniana Ali Khamenei. Gli attacchi di Hezbollah non hanno casato vittime in Israele. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Il conflitto si allarga in Libano: almeno 34 morti nei raid israeliani. Trump: “Raid sull’Iran dureranno 4-5 settimane”. Esplosioni a Doha, Dubai e GerusalemmeLa nuova offensiva dell’Idf contro Hezbollah “sarà ampia e completa e potrebbe includere un’invasione (di terra)”.

Il conflitto si estende, missili di Hezbollah verso Israele e raid su BeirutSale la tensione in Medio Oriente: 31 morti in Libano dopo raid israeliani seguiti agli attacchi di Hezbollah.

Proteste in Iran, auto rovesciate e fiamme davanti alla stazione di polizia ad Azna

