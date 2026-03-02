Iran i possibili successori di Khamenei | ecco chi sono

Dopo la morte di Ali Khamenei, in Iran si apre la corsa per il suo successore alla guida suprema. Gli analisti e i media internazionali hanno indicato alcuni nomi come possibili candidati, anche se ancora non ci sono decisioni ufficiali. La scelta del nuovo leader resta incerta e suscita grande attenzione sia all’interno che all’estero. La situazione rimane in evoluzione e nessun candidato ha ancora ufficializzato la propria candidatura.

Con la morte di Ali Khamenei, si è aperta la partita per il successore a Guida Suprema dell’Iran. Difficile fare previsioni certe, di seguito alcuni dei possibili candidati secondo gli analisti e i media internazionali. Ecco chi sono: MOJTABA KHAMENEI. Secondogenito di Khamenei, Mojtaba è noto per esercitare una notevole influenza dietro le quinte e per avere forti legami con il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica (IRGC), nonché con la sua forza paramilitare volontaria Basij. Tuttavia, la successione di padre in figlio è disapprovata dall’establishment clericale musulmano sciita, in particolare in un Iran rivoluzionario nato dopo aver rovesciato una monarchia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Morte Khamenei, i tre possibili successori e il ruolo di Larijani(Adnkronos) – Avviata la fase di transizione, in Iran si apre il dibattito sulla successione alla Guida Suprema, Ali Khamenei.

Da Reza Pahlavi alla salita al potere dei militari: ecco i possibili scenari per il post Khamenei in IranL’opposizione iraniana, frammentata e senza un leader chiaro, potrebbe sfruttare il caos, ma non è ancora chiaro se gli ayatollah saranno deposti né...

Iran dopo Khamenei: ecco chi comanda ora e i nomi dei possibili successoriSaranno il presidente iraniano Masoud Pezeshkian e due alti funzionari a guidare la transizione in Iran dopo la morte della Guida suprema, l’ayatollah Ali Khamenei. Lo ha confermato il capo del consig ... ilsole24ore.com

Iran, chi sarà il successore di Khamenei? Cinque possibili profiliDopo che i media di Stato iraniani hanno confermato la morte della Guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, a seguito dei raid congiunti di Stati Uniti e Israele, resta ancora poco chiaro ... tg24.sky.it

