Iran e le sue milizie il conflitto si allarga | la mappa degli alleati armati e degli Stati che ora tremano

L'Iran e le sue milizie sono al centro di un conflitto che si espande, coinvolgendo diversi paesi e alleati armati. Dopo l’eliminazione della guida suprema iraniana, si sono riattivate le reti di milizie sciite che rappresentano la presenza esterna di Teheran nella regione. La mappa degli alleati armati si amplia, mentre vari Stati manifestano segnali di preoccupazione e instabilità.

L’eliminazione della guida suprema iraniana ha prodotto un effetto immediato e prevedibile: la riattivazione della rete di milizie sciite che da anni costituisce la proiezione esterna del potere di Teheran. Il conflitto non è più confinato a uno scontro diretto tra Israele e Iran, ma si sta trasformando in una guerra per procura diffusa, che attraversa il Libano, lo Yemen, l’Iraq e lambisce i grandi attori del Golfo. La vera novità non è solo militare, ma geopolitica: molti Stati sunniti che hanno sempre detestato il regime degli ayatollah oggi temono che il suo indebolimento produca un effetto domino incontrollabile. Il problema non è più soltanto Khamenei o il sistema dei Pasdaran, ma il rischio di caos regionale, di destabilizzazione interna e di shock energetico globale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

