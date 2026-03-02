Il Medio Oriente è al centro di tensioni crescenti con Iran e Israele coinvolti in un escalation di attacchi. Dopo l’annuncio dell’uccisione della guida suprema iraniana, Stati Uniti e Israele hanno lanciato raid aerei contro obiettivi a Teheran. Si segnalano numerosi bombardamenti, mentre le operazioni militari continuano a intensificarsi nella regione.

Il Medio Oriente è in fiamme. Dopo l’ufficializzazione dell’uccisione della Guida suprema Ali Khamenei, Stati Uniti e Israele hanno proseguito con massicci bombardamenti contro Teheran — sarebbero 1.200 le bombe sganciate sull’Iran secondo l’Idf, che ha richiamato 100mila riservisti — e con l’affondamento di nove navi da guerra iraniane, oltre alla distruzione del quartier generale della Marina. "Colpiremo migliaia di obiettivi del regime del terrore", ha scritto BenJamin Netanyahu su X, esortando gli iraniani alla mobilitazione: "Non perdete questa opportunità, dovete scendere in piazza a milioni per rovesciare il regime". Mentre il premier israeliano invoca la ribellione, Donald Trump afferma che la nuova leadership iraniana sarebbe pronta al dialogo: "Parlerò con loro, ma avrebbero dovuto farlo prima. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Iran e Israele a ferro e fuoco

Israele e Usa attaccano l’Iran: «201 morti e 747 feriti». Teheran risponde con missili su Israele e Paesi del GolfoStati Uniti e Israele hanno lanciato dalle prime ore di sabato 28 febbraio un attacco militare contro l’Iran, che entrambi i Paesi definiscono...

Leggi anche: Iran, ucciso Khamenei. Israele: «Sganciate 1200 bombe». Putin: «Violati diritto e morale». La Cina: «Cessate il fuoco». Nuova ondata di attacchi su Teheran. Centinaia di petroliere ferme a Hormuz

Russia Richiama i Cittadini da Israele: Guerra Iran alle Porte #shorts

Contenuti utili per approfondire Iran.

Temi più discussi: Attacco Usa-Israele a Iran. Sabahi: Porterà morti, feriti e distruzione. Situazione non sfugga di mano; Attacco di Usa e Israele all’Iran: 7 grafici per capire come siamo arrivati fin qui - ISPI; USA e Israele lanciano attacchi contro l’Iran; Cosa sta succedendo in Iran e perché Israele e Stati Uniti hanno attaccato.

Raid in Iran e lancio di missili su Israele, Trump: Può durare 4 settimane. Giallo su AhmadinejadFrancia, Germania e Regno Unito: pronti ad adottare misure per difendere i propri interessi e quelli degli alleati ... lastampa.it

L'Iran risponde ad attacco Usa-Israele. Da Tel Aviv a Dubai: ecco dove ha colpito TeheranLeggi su Sky TG24 l'articolo L'Iran risponde ad attacco Usa-Israele. Da Tel Aviv a Dubai: ecco dove ha colpito Teheran ... tg24.sky.it

Trump: 'Tre ottime scelte per la guida dell'Iran' #ANSA x.com

Tre militari statunitensi sono stati uccisi in azione e cinque sono rimasti gravemente feriti nell'ambito dell'operazione contro l'Iran. Lo ha reso noto il Centcom su 'X' aggiungendo che diversi altri militari americani hanno riportato lievi ferite da schegge e comm - facebook.com facebook