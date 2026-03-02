Un rappresentante istituzionale ha spiegato di essere stato a Dubai per motivi che combinano impegni ufficiali e questioni personali, partendo da decisioni prese in modo privato. La visita, secondo quanto riferito, non è stata pianificata esclusivamente per scopi ufficiali ma ha coinvolto anche aspetti di natura privata. La spiegazione è stata fornita direttamente dall’interessato senza ulteriori dettagli.

Home > Politica > “Il motivo per cui mi trovavo a Dubai? Ho deciso di unire un impegno istituzionale con uno personale partendo in modo privato”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto al termine della audizione assieme al ministro degli Esteri Tajani in Senato sul conflitto in Iran e Golfo Persico. “Sarei potuto partire con il viaggio istituzionale e poi fermarmi per qualche giorno con la mia famiglia e avrei gravato sulle casse dello Stato ma ho deciso di non farlo“, ha aggiunto. Crosetto si scaglia poi contro i giornalisti che gli hanno posto la domanda: “Ho detto che l’Italia, se fosse attaccata, sarebbe in pericolo e voi mi chiedete questa cosa? Ma a che livello siete arrivati?“. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Crosetto: "Dubai? Ho unito impegno istituzionale a uno personale"

