Iran Crosetto | Blitz non comunicato ad alcun Paese Ue io a Dubai dopo mia valutazione

Il ministro della Difesa italiano ha affermato che nessun Paese europeo è stato informato sugli attacchi degli Stati Uniti e Israele all’Iran. Ha spiegato di essere rimasto bloccato a Dubai a seguito di una sua decisione e ha confermato di aver effettuato un viaggio in quella città dopo aver valutato la situazione. La comunicazione ufficiale sulla questione non è stata condivisa con gli alleati europei.

Crisi Iran, Crosetto sta rientrando in Italia con un volo militare. «Da solo, la mia famiglia è rimasta a Dubai»Il ministro della difesa Guido Crosetto sta rientrando in Italia dagli Emirati Arabi con un aereo militare.

Crosetto rientra in Italia ma la polemica politica non finisceOpposizioni all’attacco, lui replica vergognoso fare polemica. Il ministro era rimasto bloccato a Dubai. Il caso Crosetto resta apertissimo nonostante il ministro della Difesa, bloccato a Dubai ... tg.la7.it

Iran: le tensioni in Medio Oriente si riflettono sulle economie del Maghreb x.com

Trump non esclude invio di soldati in Iran, "ci saranno se necessari. L'operazione militare è in anticipo sui tempi" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/03/02/intercettati-due-droni-diretti-verso-la-base-gb-a-cipro.-gli-usa-tre_985f7e91-08c9-45ae- - facebook.com facebook