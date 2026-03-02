Iran Crosetto al Senato | Nessun Paese Ue era stato informato A Dubai per mia scelta

Il ministro della Difesa ha partecipato a un’audizione al Senato, parlando della crisi tra Stati Uniti, Israele e Iran. Ha spiegato che nessun Paese dell’Unione Europea era stato informato sulle decisioni prese e ha precisato che si trovava a Dubai per sua scelta. La discussione ha riguardato la situazione internazionale e i recenti sviluppi nella regione.

L'audizione sulla crisi tra Stati Uniti, Israele e Iran. Nel corso di un'informativa al Senato sulla situazione in Iran e nell'area del Golfo Persico, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha chiarito che nessun Paese europeo era stato preventivamente avvisato dell'operazione militare condotta da Stati Uniti e Israele contro l'Iran. "Ho scritto ai miei colleghi ministri della Difesa: nessun Paese europeo ha ricevuto comunicazioni prima che gli aerei fossero già in volo ", ha spiegato il ministro, sottolineando che l'obiettivo prioritario dell'operazione era colpire il bersaglio principale. Secondo quanto riferito, né Paesi occidentali né orientali, né gli Stati arabi, sarebbero stati messi al corrente in anticipo.

