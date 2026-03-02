Iran Conte | Ennesima violazione del diritto internazionale Crosetto? Nel posto sbagliato il governo nemmeno informato

Il governo iraniano ha accusato gli Stati Uniti e Israele di aver compiuto un’azione militare unilaterale in Medio Oriente, definendola un’“ennesima violazione del diritto internazionale”. Il ministro della Difesa ha commentato che il ministro della Difesa italiano si trovava nel posto sbagliato e che il governo italiano non era stato preventivamente informato sull’operazione. La situazione si è surriscaldata con un’escalation militare dagli esiti imprevedibili.

“L’ escalation militare in Medio Oriente, dagli esiti imprevedibili, frutto di un’iniziativa unilaterale congiunta degli Stati Uniti e di Israele, è l’ennesima violazione del diritto internazionale “. A sottolinearlo è il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, a margine della presentazione a Roma di “ Perché No – Guida al referendum ”, con il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, il magistrato Nino Di Matteo e l’ex sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Siamo fortemente preoccupati per tutti gli italiani – ha aggiunto l’ex premier -. Scopriamo, tra l’altro, che il nostro ministro della Difesa Guido Crosetto si è trovato nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, del tutto inconsapevolmente, sotto i missili che gli cadevano in testa, insieme agli altri italiani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

