Iran Barrot | L' escalation militare deve cessare il prima possibile
Il ministro degli Esteri ha dichiarato che l’escalation militare in Medio Oriente deve finire al più presto, commentando la situazione dopo l’attacco all’Iran. La sua frase è stata riportata dall’emittente Bfmtv, senza ulteriori dettagli o analisi. La dichiarazione si concentra sulla necessità di fermare le azioni militari nella regione.
“L’escalation militare deve cessare il prima possibile“. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Jean-Noël Barrot, come riporta l’emittente Bfmtv, in merito alla situazione in Medioriente dopo l’attacco all’Iran. “Il regime iraniano deve porre fine ai suoi attacchi e deve essere disposto a fare importanti concessioni”, ha aggiunto Barrot denunciando un regime che “viola il diritto internazionale, disprezza le risoluzioni del Consiglio di sicurezza che regolano l’energia nucleare e viola senza freni i diritti umani”. Demi Moore ospite di Che tempo che fa: "I capelli in Ghost? Taglio scelto per Isabella Rossellini" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
Francia, il ministro degli Esteri: "L'escalation deve terminare il più rapidamente possibile"Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha affermato che "si sarebbe dovuto discutere dell'azione militare israelo-americana in Iran prima...
Groenlandia, Barrot: “Ho sentito Rubio, ha escluso l’opzione militare”Home > Esteri > Groenlandia, Rubio incontrerà autorità danesi la prossima settimana.
Iran, cosa sta succedendo: le proteste e la situazione geopolitica per chi ne sa poco
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Iran.
Discussioni sull' argomento Comunicazione Italiana; Iran, si muove l’Europa. Francia, Germania e Gb pronte a azioni difensive.
Iran, Barrot: L'escalation militare deve cessare il prima possibile(LaPresse) L'escalation militare deve cessare il prima possibile. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Jean-Noël Barrot, come ... stream24.ilsole24ore.com
Iran: Barrot, de-escalation per evitare grave ingranaggioUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it
ATTACCO ALL'IRAN | Emirates ha sospeso tutte le operazioni da e verso Dubai fino alle ore 15 ora locale, (le 18 in Italia) di domani. A Fiumicino 45 i voli da e per il Medio Oriente cancellati oggi #ANSA x.com
L’Iran rivendica di aver colpito l’ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Lo stato attuale di Netanyahu non è ancora chiaro e ulteriori dettagli sull’operazione dovrebbero essere rilasciati in seguito. #Netanyahu #Iran #attacco #BenjaminNetanyahu # - facebook.com facebook