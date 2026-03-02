Iran ambasciatore Giansanti | Attacchi a Golfo per alzare costi per Usa rischiosa strategia escalation

L'ambasciatore italiano in Iran ha commentato gli attacchi nel Golfo, definendoli una strategia di escalation rischiosa. Secondo quanto riferito, questa tattica mira ad aumentare i costi per gli Stati Uniti, ma rischia di allontanare Paesi che avevano lavorato per evitare il conflitto. La situazione nel Golfo rimane tesa e sotto osservazione internazionale.

"Una strategia di escalation rischiosa, che gli sta alienando" la vicinanza di Paesi che "molto si erano spesi per evitare il conflitto". L'ex ambasciatore italiano a Teheran, Luca Giansanti, commenta così i continui attacchi iraniani contro gli Stati del Golfo in un'intervista all'Adnkronos, nella quale parla anche della partita della successione ad Ali.

