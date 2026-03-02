Iran al Consolato a Milano il murale di Trump seduto sulla lapide di Khamenei

Al Consolato Generale della Repubblica Islamica dell’Iran a Milano è stato realizzato un murale di aleXsandro Palombo che raffigura Donald Trump seduto su una lapide con la scritta “RIP Khamenei”. L’opera è stata esposta di recente e rappresenta una scena visiva che ha suscitato attenzione tra i passanti e gli operatori consolare. Nessun altro dettaglio sulle reazioni o sui motivi dell’installazione è stato comunicato.

È apparso al Consolato Generale della Repubblica Islamica dell'Iran a Milano il murale di aleXsandro Palombo che raffigura il presidente degli Stati Uniti Donald Trump seduto su una lapide con la scritta "RIP Khamenei". L'opera, che l'artista aveva già realizzato a gennaio nei pressi del Consolato degli Stati Uniti, assume oggi un valore sorprendentemente premonitore alla luce della morte della guida suprema iraniana Ali Khamenei, avvenuta nelle scorse ore in seguito ai raid americani e israeliani. Nel murale Trump è ritratto con le braccia conserte sopra la lapide dell'ayatollah, che ha governato l'Iran per 37 anni dal 1989 fino alla sua morte ed è considerato il leader iraniano più longevo dopo lo Shah Mohammad Reza Pahlavi.