Io disarmato caricato con lo scudo | il racconto del maestro ferito nello sgombero al Pilastro | VIDEO

Un maestro ha subito un infortunio durante uno sgombero al Pilastro, quando è stato colpito da uno scudo caricato da un poliziotto. Nel tentativo di proteggersi, ha cercato di attutire il colpo stendendo il braccio, ma l'urto gli ha causato la spalla fuori uso. La sua testimonianza è stata registrata in un video che documenta l'incidente.

"Ho visto uno dei poliziotti caricare con lo scudo, quindi ho cercato di attutire la botta stendendo il braccio ma nell'urto la spalla è partita". Così Sergio Spina racconta lo sgombero del parco Mitilini, Moneta e Stefanini al Pilastro. Il maestro di scuola elementare era tra i manifestanti che.