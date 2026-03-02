Una donna di 42 anni è stata investita e uccisa da un camion in manovra nel piazzale della sede di Campagnolo Trasporti a Tezze sul Brenta. L’incidente è avvenuto nella notte tra il primo e il secondo marzo. La donna lavorava presso la ditta al momento dell’incidente. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

TEZZE SUL BRENTA (VICENZA) - Infortunio mortale sul lavoro la notte tra 1 e 2 marzo nella sede della ditta Campagnolo Trasporti di Tezze sul Brenta. Un camion in manovra ha investito e ucciso una donna di 42 anni, dipendente di una azienda esterna. Inutili i soccorso. Sono in corso le indagini di carabinieri e Spisal per ricostruire l'accaduto. La ricostruzione L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte nel piazzale della ditta, dove la lavoratrice è stata travolta dal mezzo pesante in manovra. Inutili i soccorsi: la donna è morta. Su quanto accaduto indagano i carabinieri e lo Spisal dell'azienda sanitaria. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Investita e uccisa dal camion in manovra nel piazzale della Campagnolo Trasporti: morta una lavoratrice 42enne

