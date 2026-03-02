Inter su Sky tutti pazzi per Federico Dimarco

Su Sky si discute molto di Federico Dimarco, che quest’anno ha totalizzato 35 presenze tra campionato e Champions League. Ha segnato sette gol, di cui sei in Serie A e uno in Champions, e fornito 15 assist in campionato. Il suo rendimento ha attirato l’attenzione di appassionati e analisti, rendendolo uno dei protagonisti della stagione.

Trentacinque presenze stagionali, sette reti (sei in campionato e una in Champions League) e quindici assist – tutti in Serie A. Numeri finora mostruosi per l'esterno mancino dell'Inter Federico Dimarco. Un rendimento che in questi primi mesi del 2026 è stato da top player.

Dimarco, confronto coi migliori mancini di oggi e di sempre. Nel video da Sky Calcio Club, si analizza la stagione straordinaria di Federico Dimarco, confrontandola con quella degli esterni sinistri mancini più prolifici al mondo attualmente (Grimaldo, O' Reill ...

Prima giocavo un'ora: Dimarco tra frecciata a Inzaghi, double Inter e rinnovo. Continuano le trattative tra i vertici nerazzurri e il suo agente per prolungare il contratto: manca l'accordo economico.

Solo 2 difensori hanno preso parte ad almeno 20 gol in una singola stagione di Serie A da quando il torneo è tornato a 20 squadre (2004/05): 20 (7G+13A) - Massimo Oddo nel 2005/06 20 (6G+14A) - Federico Dimarco nel 2025/26 (Opta)