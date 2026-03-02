Intellettuali spompati e pupazzi russo-cinesi | adesso serve un neoatlantismo

In questo momento, le immagini mostrano gli iraniani che celebrano e sperano, mentre negli studi televisivi alcuni analisti appaiono cupi e rattristati, quasi delle «vedove» dell'ayatollah Khamenei. Mentre la scena internazionale si evolve, si osserva una disparità tra le emozioni popolari e le interpretazioni di alcuni commentatori che, spesso, sembrano distanti dalla realtà dei fatti.

Le immagini della Storia parlano da sé: gli iraniani sperano e festeggiano, mentre nei nostri studi televisivi i presunti «esperti» hanno la faccia lunga e triste, vere e proprie «vedove» dell’ayatollah Khamenei. Poveri intellettuali spompati. Da dieci anni non ne azzeccano una: non hanno capito Brexit, non hanno capito né la prima né la seconda vittoria di Trump, non hanno capito l’affermazione in mezzo mondo di quelli che hanno spregiativamente bollato come «sovranisti», e anche in epoca Covid hanno sparacchiato a casaccio, curando sempre di non dire mezza parola contro la Cina. Negli ultimi due anni, poi, pur di dare addosso a Trump (e Netanyahu), hanno tifato per Hamas, poi per Teheran, perfino per Maduro a Caracas. 🔗 Leggi su Iltempo.it

