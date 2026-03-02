Insulti ai carabinieri di passaggio poi non fornisce le generalità e oppone resistenza | 30enne arrestata

Nel primo pomeriggio di sabato 28 febbraio, una donna di 30 anni di Verona è stata arrestata dai carabinieri del nucleo operativo della città. La donna, già nota alle forze dell’ordine, ha insultato i militari di passaggio, si è rifiutata di fornire le sue generalità e ha opposto resistenza durante le operazioni. Le accuse formali sono di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Cliente molesto crea il caos al bar: ai carabinieri fornisce false generalitàNel primo pomeriggio di domenica 25 gennaio i militari della Stazione Carabinieri di Selvazzano hanno arrestato in flagranza di reato, un cittadino...

Lite in famiglia, poi calci e pugni ai Carabinieri: arrestata 30enneCervia (Ravenna), 5 gennaio 2026 – È finita in manette la donna straniera di 30 anni che ieri pomeriggio, a Cervia, si è resa protagonista di un...

Terracina, insulti e minacce ai Carabinieri dopo l’intervento in un bar: denunciato un 48enneTerracina, notte del 13 febbraio: dopo una chiamata al 112 per un uomo che infastidiva i clienti in un bar, i Carabinieri lo hanno identificato e notificato un rimpatrio da Monte San Biagio. Il 48enne ... latinaquotidiano.it

Floridia, settima lettera anonima al sindaco Carianni: insulti e minacce, nuova denuncia ai carabinieriAncora una lettera anonima, la settima, carica di insulti e minacce, è stata recapitata al sindaco Marco Carianni. Tra le frasi intimidatorie spicca: «I tuoi avversari ti annienteranno», seguita da ul ... lasicilia.it

