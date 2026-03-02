Informarsi per scegliere | la riforma della giustizia spiegata punto per punto alla cittadinanza

Giovedì 5 marzo alle 18 si svolgerà un incontro nel salone comunale di Forlì dedicato alla riforma della giustizia. L’evento, intitolato “Referendum. Le ragioni del sì e le ragioni del no per una scelta consapevole”, è promosso dalle consulte diocesane delle Aggregazioni laicali e degli Organismi socio-assistenziali della Diocesi di Forlì-Bertinoro. Durante l’appuntamento saranno affrontati i principali aspetti del referendum e le modalità di informazione per la cittadinanza.