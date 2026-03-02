Infiltrazioni il Consiglio di Stato conferma il blocco per la ALMA Srl

Il Consiglio di Stato ha deciso di mantenere il divieto di infiltrazioni per la società ALMA S.r.l., confermando così il rifiuto dell’istanza cautelare presentata dall’azienda. La decisione riguarda un procedimento legale in cui l’autorità giudiziaria ha respinto la richiesta di sospensione, mantenendo la misura già in atto. La vicenda si svolge nell’ambito di un procedimento amministrativo e giudiziario in corso.

ROMA – Il Consiglio di Stato ha confermato il rigetto dell’istanza cautelare presentata dalla ALMA S.r.l., confermando di fatto la validità dell’interdittiva antimafia che aveva colpito la società.L’ordinanza è stata pubblicata il 20 febbraio 2026 dalla Sezione Terza del collegio presieduto da. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Trapani, il Consiglio di Stato respinge il ricorso e conferma la penalizzazione in Serie C: rischia l’esclusioneIl Consiglio di Stato respinge il ricorso del Trapani: cresce il rischio esclusione. Centri diurni, il Consiglio di Stato conferma: il trasporto dei pazienti spetta alle AslLECCE – Il Consiglio di Stato ha messo un punto fermo su una vicenda che si trascinava da anni: spetta alle Asl pugliesi farsi carico del servizio di... Contenuti utili per approfondire Consiglio di Stato. Discussioni sull' argomento Comune sciolto per camorra, Marino al Tar contro il decreto del Ministero; Parente di mafiosi, ma per il Consiglio di Stato il cognome non basta: annullato il divieto di detenere armi; Montevarchi. Muffa e infiltrazioni d'acqua nel percorso di accesso alla mensa della scuola Leonardo da Vinci. Interrogazione di Bertini in consiglio comunale; CUBA, INCIDENTE CON BARCA USA: INDAGINI IN CORSO. ++ ULTIMA ORA ++ La decisione del Consiglio di Stato facebook Uras, scioglimento dell’assemblea civica: il Consiglio di Stato prende tempo x.com