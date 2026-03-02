Quattro donne di successo hanno condiviso la loro esperienza durante un evento al Circolo Bononia, dove si è parlato di come si siano inserite in ambienti dominati dagli uomini. La conversazione ha messo in luce i percorsi e le sfide affrontate da queste donne nel loro percorso professionale, offrendo uno sguardo diretto sulle loro storie di impegno e determinazione.

L’universo femminile protagonista alla conversazione dell’altra sera al Circolo Bononia dal titolo ’Le Infiltrate’. Il vicedirettore de il Resto del Carlino, Valerio Baroncini, ha intervistato 4 personalità di primissimo piano del mondo della giustizia e dell’amministrazione: sono intervenute infatti Isabella Fusiello, prefetto di Trento e già questore di Bologna, Lucia Musti, procuratore generale del Piemonte e della Valle d’Aosta, Elisabetta Riva, sovrintendente del Teatro comunale di Bologna, e Marilena Rizzo, presidente della Corte d’Appello di Bologna. Si sono confrontate sul loro percorso, raccontando la loro storia, i traguardi raggiunti, le motivazioni e le difficoltà incontrate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Infiltrate’ in un mondo di uomini. Il racconto di 4 donne di successo

Paura per il volto di Uomini e Donne: in ospedale sulla sedia a rotelle. Cosa è successoLa preoccupazione si è diffusa rapidamente sui social, partendo da un’immagine che ha lasciato senza parole molti appassionati di Uomini e Donne.

Uomini e donne maria e marco: cosa è successo davveroLa recente trasmissione di Uomini e Donne, andata in onda il 2 dicembre, ha offerto una panoramica di scene che hanno catturato l’attenzione del...

COME SI VIVE SOTTO IL REGIME ISLAMICO IN IRAN IL RACCONTO

Contenuti e approfondimenti su Infiltrate.

Discussioni sull' argomento ’Infiltrate’ in un mondo di uomini. Il racconto di 4 donne di successo; Eurispes: Oltre 100.000 imprese infiltrate da organizzazioni criminali nel periodo 2001-2020; SdS Belluzzi: legame fra criticità dei settori attenzionati dal SICAE e aree italiane infiltrate dalla criminalità.

Eurispes: "Oltre 100.000 imprese infiltrate da organizzazioni criminali nel periodo 2001-2020". Il riciclaggio in Italia vale almeno l’1,5-2% del Pil, pari a circa 40 miliardi di euro l’anno. x.com

Eurispes, rapporto tra evasione e riciclaggio. Calabria maglia nera. Sono oltre 100mila le imprese infiltrate da organizzazioni criminali nel periodo 2001-2020: i segnali di allarme restano i fatturati gonfiati, i costi di personale irrisori e i fallimenti improvvisi. https - facebook.com facebook