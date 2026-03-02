’Infiltrate’ in un mondo di uomini Il racconto di 4 donne di successo

Quattro donne di successo hanno condiviso la loro esperienza durante un evento al Circolo Bononia, dove si è parlato di come si siano inserite in ambienti dominati dagli uomini. La conversazione ha messo in luce i percorsi e le sfide affrontate da queste donne nel loro percorso professionale, offrendo uno sguardo diretto sulle loro storie di impegno e determinazione.

L’universo femminile protagonista alla conversazione dell’altra sera al Circolo Bononia dal titolo ’Le Infiltrate’. Il vicedirettore de il Resto del Carlino, Valerio Baroncini, ha intervistato 4 personalità di primissimo piano del mondo della giustizia e dell’amministrazione: sono intervenute infatti Isabella Fusiello, prefetto di Trento e già questore di Bologna, Lucia Musti, procuratore generale del Piemonte e della Valle d’Aosta, Elisabetta Riva, sovrintendente del Teatro comunale di Bologna, e Marilena Rizzo, presidente della Corte d’Appello di Bologna. Si sono confrontate sul loro percorso, raccontando la loro storia, i traguardi raggiunti, le motivazioni e le difficoltà incontrate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

