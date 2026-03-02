Il Movimento 5 Stelle era a conoscenza dei problemi del Monaldi, tra cui infezioni, carenze di personale e casi di morti sospette. Oggi le deleghe alla Sanità campana sono affidate al governatore Fico, ma già durante il mandato del ministro Grillo si sapeva dell’insufficienza di alcuni reparti e di episodi di bambini affetti da batteri ospedalieri.

Oggi le deleghe alla Sanità campana sono in mano al governatore Fico, ma già ai tempi del ministro Grillo erano noti l’assenza di reparti adeguati e numerosi casi di bambini colpiti da batteri ospedalieri. Domenico, Pamela, Iside, Claudio. Nomi propri che diventano casi giudiziari, fascicoli, consulenze tecniche, perizie. Nomi che evocavano culle e fotografie conservate nei telefoni. E che poi sono finiti accostati a errori o infezioni ospedaliere. È sempre lì che si torna. A una sala operatoria che non funziona, a una rianimazione per adulti usata per i bimbi, a un batterio invisibile, a un ritardo che diventa irreversibile. A un mi è sembrato di aver sentito un «sì» di risposta alla richiesta in sala operatoria sul nuovo cuore per Domenico. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Infezioni, carenze e morti sospette. Il M5s sapeva dei guai del Monaldi

Ci sono altre morti sospette tra i piccoli: l’indagine sul sistema Monaldi s’allargaLa lente d’ingrandimento sull’ospedale Monaldi mette a fuoco un metodo di lavoro pieno di dubbi e lacune: gli inquirenti della Procura di Napoli...

Trapianti al Monaldi, il Tg1: «Altri due casi sospetti». Il caso dei box tecnologici: 3 erano disponibili, ma «l'equipe non lo sapeva»Dopo il caso del piccolo Domenico, si indaga su altri due casi sospetti di trapianti al Monaldi di Napoli.

