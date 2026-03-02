Incidenti sul lavoro operaia reggina morta nel Vicentino

Un’operaia di 42 anni ha perso la vita nella notte a Tezze sul Brenta, nel Vicentino, dopo essere stata investita dalla motrice di un autoarticolato nel piazzale di un’azienda di logistica. L’incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte presso la sede della Campagnolo Trasporti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lei non c’è stato nulla da fare.

Un'operaia di 42 anni è morta nella notte, poco dopo la mezzanotte, dopo essere stata investita dalla motrice di un autoarticolato nel piazzale della Campagnolo Trasporti, azienda di logistica situata a Tezze sul Brenta (Vicenza). La vittima, come riporta l'Agi, originaria di Cardeto (Reggio.