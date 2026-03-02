Due auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento sulla tangenziale di Salerno, provocando il ferimento di due persone. L'incidente si è verificato lungo la strada, creando disagi al traffico e richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Non ci sono altre informazioni sui veicoli coinvolti o sulle condizioni dei feriti.

Un incidente stradale si è verificato sulla tangenziale di Salerno coinvolgendo due autovetture in un tamponamento. A seguito dell'impatto, due persone sono rimaste ferite e si è reso necessario il loro trasferimento in ospedale per le cure del caso. Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Incidente sulla Tangenziale di Salerno, tra un'auto e un'ambulanza: 4 feriti, tratto chiuso e poi riapertoBrutto incidente stradale, stamattina, sulla Tangenziale di Salerno: un’auto e una ambulanza si sono scontrate per cause da accertare.

Aggiornamenti e notizie su Tangenziale di Salerno

Temi più discussi: Due incidenti sulla Tangenziale di Salerno: circolazione torna regolare; Doppio incidente sulla Tangenziale di Salerno: ci sono feriti; Incidente stradale sulla Tangenziale di Salerno: tamponamento fra auto, due feriti; Lavori sulla Tangenziale di Salerno: tutte le info su chiusure e limitazioni.

Tangenziale Salerno, circolazione di nuovo regolare dopo 2 incidenti stradaliStampaLungo la Tangenziale di Salerno (SS18) la circolazione è tornata regolare (alle ore 10.00 circa) a seguito di due incidenti registrati in mattinata in direzione di Pontecagnano. Nel dettaglio – ... salernonotizie.it

Salerno, lavori in tangenziale: traffico paralizzato in entrambe le direzioniMattinata complicata per gli automobilisti della zona Salerno. Oggi, martedì 24 febbraio 2026, la tangenziale cittadina è stata interessata da pesanti ... zon.it

INCIDENTE SULLA TANGENZIALE DI SALERNO ALL'ALTEZZA DELLA ZONA INDUSTRIALE IN DIREZIONE NORD, IN PROSSIMITA' DELL'AREA DI CANTIERE. Coinvolte due vetture. Il bilancio è di due feriti trasportati in ospedale. Antonio - facebook.com facebook

TANGENZIALE DI SALERNO, CHIUSURA NOTTURNA DELLA RAMPA D’INGRESSO DELLO SVINCOLO ZONA INDUSTRIALE La prima parte delle attività proseguirà fino a lunedì 9 marzo, mediante l’attivazione di restringimenti della carreggiata sull’asse pri x.com