Incidente in centro a Milano moto perde il controllo e colpisce un bus | quattro feriti di cui due passeggere

Incidente in centro a Milano nella mattina di lunedì 2 marzo. Lo scontro è avvenuto tra un autobus Atm e una moto. Segnalati quattro feriti. L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 9 in via Senato, all'altezza del civico 5 davanti all'Archivio di Stato. Secondo quanto appreso dalla polizia locale, la moto proveniva da via San Damiano e procedeva su via Senato in direzione via Marina quando ha perso il controllo ed è caduta urtando frontalmente contro il bus che procedeva in direzione opposta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con tre ambulanze e un'auto medica. Quattro le persone ferite: un uomo di...

Milano: bus travolge moto in centro, 4 feritiMILANO – Incidente stradale stamattina, 2 marzo 2026, in centro a Milano, in via Senato.

