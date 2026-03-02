Incidente a Oleggio camion incastrato alla rotonda | traffico in tilt

Nel primo pomeriggio di oggi, a Oleggio, si è verificato un incidente in cui un camion è rimasto incastrato all’interno della nuova rotonda tra via Dante Alighieri e via Garibaldi. L’episodio ha causato un blocco del traffico nella zona, con i veicoli che non sono riusciti a passare normalmente. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per gestire la situazione.

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 2 marzo, a Oleggio.É successo all'altezza della nuova rotonda tra via Dante Alighieri e via Garibaldi, dove per cause ancora da chiarire un camion è rimasto incastrato all'interno dell'incrocio. L'incidente non ha coinvolto altri veicoli, ma.