In quali zone della casa le vespe fanno il nido | quali preferiscono e quando iniziano a cercare

Tra marzo e aprile, vespe e calabroni iniziano a cercare ambienti riparati all’interno o nelle vicinanze delle abitazioni per costruire i loro nidi. Le aree preferite sono solitamente spazi nascosti, come sottotetti, garage o zone poco visibili del giardino. Durante questo periodo, le vespe si attivano per trovare i punti ideali dove stabilirsi e riprodursi.

Tra marzo e aprile vespe e calabroni cercano luoghi riparati per costruire il nido, spesso vicino casa. Ecco dove si insediano e come intervenire in sicurezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Saldi invernali 2026, quali regioni iniziano prima e quali partono in ritardo

Dove il mattone è un investimento d'oro a Monza: in quali zone (e per quali case) i valori sono cresciuti di piùCi sono zone di Monza dove il mattone vale di più e dove le case, anche in sei mesi, hanno fatto crescere le quotazioni fino all'8%.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a zone.

Discussioni sull' argomento La top 10 delle zone più care per comprare casa nelle città italiane a inizio 2026; Bonus Montagna: le agevolazioni per la casa nelle zone montane previste dalla legge 131/2025; Abbiamo davvero bisogno di più spazio? O solo di ambienti pensati meglio? In questa casa di 45 metri quadri a Milano la risposta è sorprendentemente chiara; Casa a prima vista, la nuova stagione tra fuori zona e sfide Milano vs Roma.

Lo spazio aereo del Golfo è una "no-fly zone" x.com

Buongiorno, chiedo ancora un consiglio: considerando un itinerario nella spagna del nord, da San Sabastian a La Coruña, circa 2 settimane o poco più, in quali località consigliate pernottare per vedere le zone più belle e particolari (Oltre a Bilbao, Los Picos - facebook.com facebook