In pensione l’appuntato scelto Moretti

Da ieri, l’appuntato scelto QS Maurizio Moretti è in pensione. Dopo anni di servizio, ha dedicato la sua carriera alla tutela dei cittadini, indossando sempre con orgoglio gli alamari dell’Arma. La sua esperienza e il suo impegno sono stati parte integrante della vita quotidiana delle persone che ha incontrato lungo il percorso. Ora, conclude ufficialmente la sua attività di carabiniere.

Una carriera trascorsa sempre al servizio della gente. In pensione da ieri l'appuntato scelto QS Maurizio Moretti (nella foto), carabiniere con gli alamari, il segno distintivo dell'Arma, cuciti sulla pelle. Residente a Altopascio, ha cominciato a vestire quella divisa a soli 18 anni. Termina il suo percorso adesso, dopo 38 anni, al termine di una carriera brillante. Giovanissimo, fu impiegato in Sardegna nell'ambito del sequestro del piccolo Farouk Kassam. Erano gli anni Novanta. Addestratore e conduttore cinofilo nell'Arma, ha operato in Lombardia e in Toscana. Rientrato alla base, in Lucchesia, ha lavorato alla caserma di Capannori fino a quando, alcuni anni fa, è stato chiamato al Nucleo Radiomobile a Lucca, vista anche la sua dimestichezza al volante di auto e moto di servizio.